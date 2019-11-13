Görüntüler büyük tepki çekmişti: 'Zorba' hakkında yeni karar

Balıkesir’de yaşanan ve büyük tepkiye yol açan görüntülerdeki Burak Baştürk ve Nihat Yıldız’ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Avukatlarının itirazı üzerine tutuklu sanık Nihat Yıldız tahliye edildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Balıkesir’de yaşanan olayda hastanenin acil servisinde iki zorbanın kendilerine müdahale eden polise karşı direnmesi ve hastaneden ayrılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Zanlıların aynı akşam parkta kendi halinde eğlenen bir genci dövdükleri, bu sırada parmağı kırılan zanlılardan birinin tedavisi için hastaneye geldikleri anlaşılmıştı. Başlatılan soruşturmada iki zanlı da gözaltına alındı ve tutuklandı.

İfadelerinde iki zanlı da ‘pişmanım’ demişti. Polisin üzerine yürüyen Nihat Yıldız ifadesinde ‘Polisi ittirdim, çünkü alkollü idim. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Özür dileyecektim’ diyerek kendini savunmuştu.

Saldırıya uğrayan A.D. de yaşadığı dehşeti ‘Dişleri kilitlenmişti, gözleri deli deli bakıyordu. Bıçaklamasınlar diye dayağa razı oldum’ şeklinde anlatmıştı.

Yaklaşık bir buçuk aylık tutukluluk süresinin ardından avukatının yaptığı itiraz kabul edildi. Balıkesir 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Nihat Yıldız’ın tahliyesine karar verdi.