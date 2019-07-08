Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Yılmazkurt'tan havuz uyarısı

Gazetemize konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Yılmazkurt, havuz suyunun göz enfeksiyonuna neden olabileceğini belirterek, “Bir kişinin gözündeki enfeksiyon havuza bulaştığında denize kıyasla size geçmesi daha yüksektir” dedi.

Dünya Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Yılmazkurt tatile gidecek vatandaşları göz enfeksiyon risklerine karşı uyardı. Havuzun kapalı bir ortam olduğunu enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Yılmazkurt, bunun yanı sıra havuz suyunda kullanılan kimyasallarında göze olumsuz yan etkilerinin olduğunu söyledi. “Denize rahatlıkla girebilirsiniz” diyen Yılmazkurt, “Denize girin ama en temiz havuza dahi girmeyin” dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ YÜKSEK

Yılmazkurt, “Denize girin ama en temiz havuza dahi girmeyin. Havuz kapalı bir ortam, havuz suyunda enfeksiyon riskine karşı kimyasallar kullanılıyor. Burada iki yönlü etki var. İlki; çok devir daim olmayan bir su olması. Denizde çok geniş bir su kütlesi var. Denizde bir kişinin gözünden bulaşan mikrop anında dağılıyor ve mikron seviyelere düşüyor. Ama havuzda bu durum böyle değil. Bir kişinin gözündeki enfeksiyon havuz suyuna bulaştığında denize kıyasla size geçmesi daha yüksektir. Bunun için havuzu çok tavsiye etmiyoruz.”

DENİZE RAHATLIKLA GİREBİLİRSİNİZ

İkinci etkinin ise kimyasalların çok yüksek bir oranda havuz suyunda bulunması olduğunu söyleyen Yılmazkurt, bu ilaçların göze yan etkilerinin olduğunu belirtti. Yılmazkurt, “Bu sebeple havuzdan biraz çekinmek gereklidir. Denize rahatlıkla girebilirsiniz” dedi.

LENSLE SUYA GİRMEYİN

Numaralı gözlük kullananlara da uyarılarda bulunan Yılmazkurt şu ifadeleri kaydetti:

“Kontakt lens ile denize ve havuza girilmemesi gerekiyor. Eğer girilecekse kaliteli su geçirmeyen yüzücü gözlükleri kullanmalıyız. Kontakt lensli iken yaşanan bir enfeksiyon normal gözle yaşanan bir enfeksiyondan çok daha riski ve yüksek tehlikeye sahiptir.”

ÇOCUK HAVUZLARI DAHA RİSKLİ

Çocuk havuzlarının ise küçük hacme sahip olmasından dolayı hijyen anlamında daha sorunlu olduğunu belirten Yılmazkurt, “Çocuk havuzlarının riski daha yüksek. Çünkü gaita, idrar tehlikesi var. Yetişkin havuzlarında da bu risk yok. Çocuk havuzlarında çocuğun bezini takıp havuza gönderiyorlar. Bu da enfeksiyon riskini artıyor. Bu konular ihmal edilmemeli. En ufak bir belirtide en yakın tıp merkezine gitmeli. Tatildeyiz diye sağlık sorunları ertelenmemeli” diye sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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