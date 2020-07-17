Gözleme ve çaylar belediyeden

Kızılcahamam Belediyesi Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı muhteşem doğası ve güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor. Abacı Peribacaları’na ziyarete gidenlere çay ve gözlemeler Kızılcahamam Belediyesinden.

Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı, Çeltikçi Başören Abacı Mahallesi’nde Mahkemeağacin Mahallesi’nin 3 km güneydoğusunda Çeltikçi Başören yolu üzerindedir. Mahallenin hemen doğusunda bulunan tüf ve aglomeralar üzerinde mükemmel yer şekilleri (peribacaları) gelişmiştir. Bu peribacaları yağış (esas olarak yağmur) aşındırmasının ürünleri olup, adeta taş ormanı şeklinde bir görüntü sunarlar. İlginç olan yer şeklinin göreceli dar bir alanda bulunmasıdır. Uzmanlar tarafından, Ürgüp’ten sonra Anadolu’nun en görkemli peribacaları olarak bilinen bu jeosit, tahminen 5.000 metrekare alan üzerindedir. Ancak yeteri kadar büyük olmadıkları için, Ürgüp ve civarındakiler gibi içleri mesken olacak şekilde işlenmemiştir.

Yol ile arasında kuru bir dere yatağı mevcut olup, ulaşımı çok kolaydır. Dikkatle seyredildiği zaman bu doğa harikası yerde türlü şekillere benzetilebilecek çok farklı yapılar vardır. Rekreasyon çalışması yapılarak yepyeni bir görünüme kavuşan. Yeni hali ile Abacı Peribacaları ziyaretçilerini bekliyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Abacı Peribacaları ilçemizin en güzel yerlerinden birisi. Muhteşem doğası ve nadir bulunan güzellikleri ile değerli misafirlerimizi orada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Hafta sonları Belediyemizin de konuklarımıza ikramları olacak. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum.” dedi.