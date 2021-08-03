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Gözler enflasyonda! İşte dolarda son durum

Dolar, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ağustos 2021 sabahında 8,35 lira bandındaki seyrine devam ediyor.
Gözler enflasyonda! İşte dolarda son durum

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3547 lira, satış fiyatı 8,3647 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9197 lira alış fiyatı, 9,9331 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

TÜİK, Temmuz 2021 enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak.

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