Gözler enflasyonda! İşte dolarda son durum

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3547 lira, satış fiyatı 8,3647 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9197 lira alış fiyatı, 9,9331 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
TÜİK, Temmuz 2021 enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3547 lira, satış fiyatı 8,3647 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9197 lira alış fiyatı, 9,9331 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
TÜİK, Temmuz 2021 enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.