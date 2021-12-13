Gözler Merkez Bankası'nda Dolar ve altın rekor tazeledi

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya yüzde 3'e yakın yükselişle 14 seviyesini geçerek rekor tazeledi. Dolar 14,39 TL'yi görürken Altının gramı ise 832 TL seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 liranın üzerini test etti. Günün ilk diliminde dolar/TL 14.39 lirayı aştı. Euro/TL 16,22 lirayı geçti. Gram altın ise 832 lirayı aşarak rekor kırdı.

Merkez Bankası önceki haftalarda dolar/TL 14 liraya yakınsayınca döviz satım müdahalelerine başlamıştı.

GÖZLER BU HAFTA MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA OLACAK

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Dolarda geçen cumaya benzer bir yükseliş olması durumunda ise yine müdahale gelip gelmeyeceği takip edilecek.

ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dolardaki yükseliş sonrası altın fiyatlarında da yeni rekor geldi. Gram altın 832 TL seviyesini görürken altının onsu 1785 dolardan işlem görüyor.