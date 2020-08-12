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Gözler Muharrem İnce'de! Toplantının yeri ve saati belli oldu

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla gündemde Muharrem İnce'nin yapacağı toplantının yeri ve saati belli oldu
Gözler Muharrem İnce'de! Toplantının yeri ve saati belli oldu

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, yarın saat 10.30'da otelde basın toplantısı düzenleyecek.

Parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyünden dün Ankara'ya geldi.

Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin yarınki programı belli oldu. Muharrem İnce'nin basın ekibinden yapılan duyuruda, "Sayın Muharrem İnce, 13 Ağustos Perşembe günü, saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday Inn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

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