  • BIST 1.114
  • Altın 455,198
  • Dolar 7,3146
  • Euro 8,6509
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Gözler Muharrem İnce'ye çevrildi! Saat 10:30'da açıklayacak

CHP'de gözler partiyle ipleri koparması beklenen Muharrem İnce'nin bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi.
Gözler Muharrem İnce'ye çevrildi! Saat 10:30'da açıklayacak

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından önceki gün de Ankara'da Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Görüşme talebinin iki isimden geldiği bildirilirken, CHP'nin tecrübeli siyasetçilerinin İnce'ye, basın toplantısını iptal etmesini ve CHP'de kalmasını tavsiye ettikleri belirtildi. İnce'nin ise basın toplantısı düzenlemekte ısrarcı olduğunu söylediği ifade edildi.

Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin bugünkü basın toplantısını saat 10.30'da Çukurambar'daki bir otelde gerçekleştireceği duyuruldu. İnce'nin, basın toplantısında özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getireceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi13 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
  • Meteor yağmurunu Erciyes Dağı ve Yedigölle'de izlediler13 Ağustos 2020 Perşembe 09:08
  • TOGG: Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık13 Ağustos 2020 Perşembe 09:05
  • Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Galata Kulesi' açıklaması13 Ağustos 2020 Perşembe 09:05
  • İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi13 Ağustos 2020 Perşembe 09:03
  • Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi13 Ağustos 2020 Perşembe 09:02
  • Bakan Soylu, valiler ile toplantı gerçekleştirdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:58
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:57
  • Tekirdağ'da müteahhit, tartıştığı 3 kişiyi tabanca ile yaraladı12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:54
  • Porsuk Çayı'na giren kişi boğuldu12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti