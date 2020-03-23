  • BIST 84.246
  • Altın 327,846
  • Dolar 6,6086
  • Euro 7,1127
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 15 °C
»

Gözler Sağlık Bakanı'nda: Koronada son durum ne, vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı?

Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaparak. koronada son durum verilerini paylaşması bekleniyor. Son resmi vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Gözler Sağlık Bakanı'nda: Koronada son durum ne, vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı?

Çin'de çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü maalesef Türkiye'de de etkisini günden güne artırıyor. 

Hükümet hemen hergün değişik tedbirler alırken, vatandaşlardan da evlerinden dışarı çıkmamaları isteniyor.

Nitekim Türkiye'de kimi duyarsızların dışında vatandaşların önemli bir bölümü olabildiğince dışarı çıkmıyor.

Çıkanlar da acil ihtiyaçlarını giderdikten sonra evlerine geri dönüyor.

Bu arada bugün Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanarak kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda korona virüsünün yayılımı ve vaka sayısıyla ilgili son veriler masaya yatırıldı, yeni tedbir önerileri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaparak. koronada son durum verilerini paylaşması bekleniyor.

Tüm gözler Bakan Koca'ya çevrilmiş durumda.

Son resmi vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mıSokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Koca'nın bu sorulara cevap vermesi bekleniyor.

ilk-olum-001.jpg

SON VERİ: 1236 TANI 30 KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan en son resmi açıklama dün akşam gelmişti.

Bakan Koca, pazar günü yaptığı açıklamada, "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." demişti. 

VE BEKLENEN AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak.

Ayrıntıları aktaracağız...

Gazeteilksayfa.com

 

 

 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testiyle ilgili açıklaması20 Mart 2020 Cuma 10:51
  • Ender Saraç'ın koronavirüs testi açıklandı20 Mart 2020 Cuma 10:22
  • Türkiye’de koronadan virüsten ölenlerin yaşları kaç, kaçı erkek kaçı kadın?20 Mart 2020 Cuma 10:07
  • Enfeksiyon nedir? Enfeksiyon ne demek? Enfekte olmak nedir?19 Mart 2020 Perşembe 12:09
  • Entübe nedir? Entübasyon ne demek?19 Mart 2020 Perşembe 11:18
  • AK Parti'den koronavirüs genelgesi19 Mart 2020 Perşembe 09:47
  • Dezenfektan üreten meslek lisesi sayısı 44'e çıkarıldı16 Mart 2020 Pazartesi 13:23
  • Sağlıktaki şiddete makyajlı tepki16 Mart 2020 Pazartesi 04:08
  • Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?13 Mart 2020 Cuma 13:28
  • Bakan Selçuk duyurdu: Askıya alındı13 Mart 2020 Cuma 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti