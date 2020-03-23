Gözler Sağlık Bakanı'nda: Koronada son durum ne, vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı?

Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaparak. koronada son durum verilerini paylaşması bekleniyor. Son resmi vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Çin'de çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü maalesef Türkiye'de de etkisini günden güne artırıyor.

Hükümet hemen hergün değişik tedbirler alırken, vatandaşlardan da evlerinden dışarı çıkmamaları isteniyor.

Nitekim Türkiye'de kimi duyarsızların dışında vatandaşların önemli bir bölümü olabildiğince dışarı çıkmıyor.

Çıkanlar da acil ihtiyaçlarını giderdikten sonra evlerine geri dönüyor.

Bu arada bugün Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanarak kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda korona virüsünün yayılımı ve vaka sayısıyla ilgili son veriler masaya yatırıldı, yeni tedbir önerileri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaparak. koronada son durum verilerini paylaşması bekleniyor.

Tüm gözler Bakan Koca'ya çevrilmiş durumda.

Son resmi vaka sayısı kaç oldu , yeni kayıplar var mı ? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Koca'nın bu sorulara cevap vermesi bekleniyor.

SON VERİ: 1236 TANI 30 KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan en son resmi açıklama dün akşam gelmişti.

Bakan Koca, pazar günü yaptığı açıklamada, "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." demişti.

VE BEKLENEN AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak.

Ayrıntıları aktaracağız...

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