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Göztepe 6 maç sonra kazandı

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Göztepe 6 maç sonra kazandı

Ligde 7. hafta erteleme maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 18 puan ve averajla 5. sırada girdiği 12. haftadan itibaren çıktığı 6 karşılaşmada galibiyet alamayan Göztepe, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinden 3 puan çıkarmayı başardı. 

İttifak Holding Konyaspor maçına kadar Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

İttifak Holding Konyaspor galibiyetinin ardından puanını 22'ye çıkaran Göztepe, averajla 13. sırada yer alıyor.

İlhan Palut'suz ilk maçta galibiyet
Geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte dünkü maçta takımı sportif menajer İlhan Şahin yönetti.

Geçen sezon teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü belirlemeden Trabzonspor maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakadan da 1-0 galip ayrılmıştı.

Yeni oyuncusu 2 golle başladı
Göztepe'nin Belçika'nın Anderlecht takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Avusturyalı Peter Zulj, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında 2 gole imza attı. Göztepe'de, bu sezon gol atan futbolcu sayısı 13'e yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ocak Salı günü Gençlerbirliği'ni ağırladıktan sonra ilk yarının son karşılaşmasında 24 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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