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Göztepe, Alanyaspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız tamamlayan Göztepe, 28. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Göztepe, Alanyaspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız tamamlayan Göztepe, 28. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligde üst üste Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 35 puanla 9. sırada girdi. Kırmızı kart cezalısı Berkan Emir'in forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı bulunan Zlatko Tripic'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Sıralamada 42 puanla 7. durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, galip gelemediği son 3 maçta gol üretemedi. Üst üste 2 maçını kaybeden Alanyaspor'da cezalı Salih Uçan yarın oynayamayacak.

Akdeniz ekibiyle 8. randevu
Süper Lig'de Alanyaspor'la 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 10 gol gördü. İzmir temsilcisi ligin ilk devresinde rakibini 1-0 mağlup etmişti.

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