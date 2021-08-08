  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Göztepe - Altınordu: 2-0

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1’inci Lig temsilcisi Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Göztepe - Altınordu: 2-0

Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda seyircili oynanan karşılaşmada ev sahibi Göztepe’yi yaklaşık 5 bin taraftarı desteklerken, Altınordu’yu ise 50 kadar seyircisi yalnız bırakmadı. Göztepe’nin gollerini 13’üncü dakikada Cherif Ndiaye, 90’ıncı dakikada ise altyapıdan yetişen genç forvet Ege Özkayımoğlu kaydetti.

13’üncü dakikada Göztepe öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Adis Jahovic’in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Cherif Ndiaye gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

33’üncü dakikada Göztepe atağında Soner’in pasıyla topla buluşan Halil’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

39’uncu dakikada Soner, defansın arkasına sarkan Cherif’i gördü. Bu futbolcunun şutunda Ali Emre başarılı bir kurtarışla golü önledi. İlk yarı Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan ikinci yarıda Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 69’uncu dakikada ilk 11’deki tüm oyuncuları değiştirdi.

86’ncı dakikada gelişen Altınordu atağında Enis Destan, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90’ıncı dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2’ye çıkardı. Beykan’ın soldan ortasında iyi yükselen Ege, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0. Göztepe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uğur Aktaş olimpiyat üçüncüsü oldu07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:05
  • Rachid Ghezzal ile 4 yıllık anlaşma sağlandı!07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:24
  • Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:11
  • Emine Erdoğan, Tokyo 2020'de boksta altın ve gümüş madalya kazanan kadın sporcuları kutladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:07
  • TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:07
  • Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23
  • Türk sporcular Tokyo 2020'nin 14. gününü 3 madalyayla tamamladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:20
  • Adana Demirspor şampiyonluk kupasını aldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:17
  • Türk boksu Tokyo 2020'de 'Busenazlar'ıyla' tarih yazdı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:16
  • Busenaz Sürmeneli Olimpiyat Şampiyonu07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti