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Göztepe bu sezon 6. beraberliğini aldı

Süper Lig'de dün konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, bu sezon 6. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.
Göztepe bu sezon 6. beraberliğini aldı

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Göztepe 15 puana ulaştı. Bu maçlarda 16 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü.

İzmir temsilcisi, ligde Gaziantep FK ile en fazla berabere kalan ekip konumunda. Ligde en az mağlubiyet alan takımlar arasında bulunan Göztepe'nin Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK gibi 1 mağlubiyeti var.

Beraberlik golü Soner Aydoğdu'nun
Hes Kablo Kayserispor maçında takımının beraberlik golüne imza atan Soner Aydoğdu bu sezon 2. gol sevincini yaşadı. Süper Lig kariyerinde 22. golünü kaydeden Soner Aydoğdu, bunlardan 4'ünü Kayserispor filelerine gönderdi.

Soner Aydoğdu, Süper Lig'de Kayserispor dışında Trabzonspor'a 3, Ankaraspor, Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ve MKE Ankaragücü'ne 2, Antalyaspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir ve Sivasspor'a 1 gol attı.

 Yalçın Kayan cezalı
Göztepe, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta mücadelesinde 9 Aralık Çarşamba günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Dünkü karşılaşmada 4. kez sarı kart gören Yalçın Kayan, cezası nedeniyle bu müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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