  • BIST 1.546
  • Altın 442,063
  • Dolar 7,3761
  • Euro 8,9689
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 3 °C
»

Göztepe iyi başladığı ilk devreyi istediği gibi bitiremedi

Süper Lig'de ilk devreyi 25 puanla kapatan Göztepe, 2017-2018'de döndüğü ligde son 4 sezondaki en kötü performansını sergiledi.
Göztepe iyi başladığı ilk devreyi istediği gibi bitiremedi

Süper Lig'e 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ve 1975-1976 sezonundan sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmayı başaran Göztepe, ligde 11. haftayı 18 puanla 5. sırada geçtikten sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı. 

Ligde 18. haftanın ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe, altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 müsabakayı kazandıktan sonra takımın başına Ünal Karaman'ı getirdi.

Süper Lig'de ilk devreyi deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşadığı 2-1'lik mağlubiyetle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ilk yarıyı 25 puanla tamamladı. Göztepe, 29 gol attığı ilk devrede kalesinde 24 gol gördü.

İç sahada 15 puan
2020 yılı içinde Gürsel Aksel Stadı'na kavuşmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarlarından yoksun mücadele etmek zorunda kalan Göztepe, ilk yarıdaki 25 puanın 15'ini iç sahada alırken, 10 puanı deplasman maçlarında topladı.

İlk yarıda 5 karşılaşmada kalesini gole kapatan, 5 müsabakada ise gol atamayan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı birinci devrede aynı zamanda 6 mücadelede üst üste sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Son 4 sezonda en kötü ilk yarı performansı
2017-2018'de 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de üst üste 4. sezonunu geçiren Göztepe, ilk yarıda maç başına topladığı 1,25 puanla son 4 yıl içindeki en kötü ilk devre performansını sergiledi.

2017-2018 sezonunun ilk devresinde 1,76 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki sezon 1,29, geçen yıl ise 1,35 puan ortalamalarıyla mücadele etti.

Göztepe, daha önce veda ettiği 2002-2003 sezonunda ise 17 maçta topladığı 15 puanla maç başına 0,88 puan ortalaması elde etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cengiz Ünder attı Leicester City tur atladı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:30
  • Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz25 Ocak 2021 Pazartesi 09:29
  • Arsenal'den Mesut Özil'e teşekkür25 Ocak 2021 Pazartesi 09:29
  • MKE Ankaragücü deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak24 Ocak 2021 Pazar 16:01
  • Kasımpaşa Sivasspor'u ağırlayacak24 Ocak 2021 Pazar 16:00
  • Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu unvanını korumak istiyor24 Ocak 2021 Pazar 15:59
  • NBA'de 76ers Pistons deplasmanında kazandı24 Ocak 2021 Pazar 15:59
  • Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor24 Ocak 2021 Pazar 10:42
  • Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak24 Ocak 2021 Pazar 09:31
  • Galatasaray'da gecenin bombası23 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti