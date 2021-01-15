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Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, 19. hafta mücadelesinde yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligdeki son 6 karşılaşmasında 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, geçen hafta 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından istifa ederken, sarı-kırmızılı ekip İttifak Holding Konyaspor maçına kulüp antrenörleri eşliğinde hazırlandı.

Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 1 futbolcu da forma giyemeyecek.

İttifak Holding Konyaspor'a karşı Süper Lig'de daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.

Profesyonel liglerde 2000. maç
Süper Lig'de yarın 900. maçına çıkacak Göztepe, profesyonel liglerde de 2000. müsabakasını oynayacak.

İzmir temsilcisi, daha önce oynadığı 1999 maçta 779 galibiyet, 554 beraberlik ve 666 yenilgi yaşadı. Karşılaşmalarda 2 bin 533 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 2 bin 313 gol gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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