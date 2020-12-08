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Göztepe Kulübü Başkanı Sepil 'Birlikte Aşacağız' kampanyası için 1925 bilet satın aldı

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanmak üzere yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları 7. hafta erteleme maçı için çıkarılan "temsili bilet"lerden 1925 tane satın aldı.
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil 'Birlikte Aşacağız' kampanyası için 1925 bilet satın aldı

Göztepe Kulübünün İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile düzenlediği "Birlikte Aşacağız" kampanyası kapsamında yarın seyircisiz oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için bilet satışı devam ediyor.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de 35 liradan satışa çıkarılan biletlerden 1925 tane satın aldı.

Biletler, "https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/goztepe-alanyaspor-birlikte-asacagiz/1546319" internet adresinden temin edilebiliyor.

Bilet satışlarının 31 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar devam edeceği kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına bağışlanacak.

Alanyaspor'dan destek
Alanyaspor Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki depremzedelere destek için Göztepe ile oynanacak erteleme maçının biletlerinin satışa sunulduğunu hatırlattı.

Taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Biz de taraftarlarımızı destek biletlerinden satın alarak, kenetlenmeye ve yaraları sarmaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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