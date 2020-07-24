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Göztepe sezonu Sivasspor maçıyla tamamlayacak

Süper Lig'deson haftaya 39 puanla 11. sırada giren Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Göztepe sezonu Sivasspor maçıyla tamamlayacak

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu son haftasına 39 puanla 11. sırada giren Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Göztepe, son haftaya 39 puanla 11. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu son hafta maçında yarın saat 21.00'de hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakada lig ikinciliği iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor ile 6. randevu
Ligin ilk yarısında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 7 gol atıp, kalesinde 8 gol gören sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilmediği 2 karşılaşmada sahadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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