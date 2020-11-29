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Göztepe Sivasspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de 10. haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Göztepe Sivasspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, 10. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.30 başlayacak müsabakada hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Lige galibiyetle başladıktan sonra 6 maçta kazanamayan alamayan Göztepe, geçen hafta MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde Aytemiz Alanyaspor'la oynaması gereken müsabaka İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Göztepe, 10. haftaya 11 puanla girdi.

Brown Ideye'nin sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 futbolcu da yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sivasspor'la 7. randevu
Rakibiyle Süper Lig'de 6 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 10 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 3 müsabakada ise sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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