  • BIST 1.478
  • Altın 452,450
  • Dolar 7,4245
  • Euro 9,1182
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de taraftarlar, seyircisiz devam eden sezonda takıma destek vermek için kulüp yönetiminden bilet satışı yapmasını talep etti.
Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor

Göztepeli taraftarın internetteki buluşma noktası GöztepeLIST'te yer alan açıklamada, Süper Lig'de yer alan diğer ekiplerin birçok yerden destek aldığı, Göztepe'nin ise Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in kişisel çabaları ve sponsorluklarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Göztepe'ye emek verenlerin tarihte hiçbir zaman yalnız kalmadığı vurgulanırken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe taraftarı, Göztepe'sine ve Göztepe'ye destek verenlere sahip çıkmasını bilmiştir. Bu sebeple yönetimimizden talebimiz tüm maçların biletli olmasını istiyoruz. Bizler her maç biletlerimizi alarak cüzi de olsa maddi ama gösterdiğimiz inanç ve irade ile manevi desteğimizi ortaya koymak istiyoruz. Göztepe'nin yanında tarihi boyunca her zaman biz vardık bugün de biz varız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 2020'nin lideri Beşiktaş31 Aralık 2020 Perşembe 13:54
  • Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak31 Aralık 2020 Perşembe 11:54
  • Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven: Super Cup şampiyonluğunu 2021'de kazanmak istiyorum31 Aralık 2020 Perşembe 11:53
  • Basketbolda 2020'de Avrupa kupalarında tek takım şampiyonluk yaşadı31 Aralık 2020 Perşembe 11:52
  • NBA'de Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Spurs'ü mağlup etti31 Aralık 2020 Perşembe 11:52
  • Satranç ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulacak31 Aralık 2020 Perşembe 11:51
  • Pierre Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti31 Aralık 2020 Perşembe 11:50
  • Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ndeki maçı ne oldu? Kim kazandı? Fenerbahçe ASVEL maçı31 Aralık 2020 Perşembe 10:37
  • Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde rahat kazandı31 Aralık 2020 Perşembe 09:18
  • Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü30 Aralık 2020 Çarşamba 19:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti