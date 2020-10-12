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Göztepe Teknik Direktörü Palut: Fenerbahçe ile çok iyi bir maç yapmak ve kazanmak istiyoruz

İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadro kalitesi yüksek Fenerbahçe'nin, transferin son gününde yaptığı eklemelerle kadro kalitesini perçinlediğini söyledi.
Göztepe Teknik Direktörü Palut: Fenerbahçe ile çok iyi bir maç yapmak ve kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, rakipleri karşısında iyi bir oyun sergilemek ve kazanmak istediklerini söyledi.

İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadro kalitesi yüksek Fenerbahçe'nin, transferin son gününde yaptığı eklemelerle kadro kalitesini perçinlediğini söyledi.

Fenerbahçe karşısında galip gelmek istediklerini kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Kuracağımız oyun stratejisiyle, oynayacağımız oyunla, kendi planlamızla ve bütün bunlara maç günü ekleyeceğimiz isteğimiz, arzumuz ve mücadelemizle Fenerbahçe ile çok iyi bir maç yapmak istiyoruz. Tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz. İç sahada özellikle seyircisiz de olsa Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz."

Palut, kendisi için önemli olanın takımın sonuna kadar mücadele etmesi olduğunu ifade ederek, "Bunun sonucunda galip gelirsek tabii ki çok mutlu olurum. Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ortaya çıkacak sonunca hep beraber razı olacağız." dedi.

"Taraftarlarımızı gerçekten özledik." diyen Palut, seyircisiz oynama sürecinin kendileri gibi iç saha avantajı bulunan takımları çok etkilediğini belirtti.

Palut, bir an önce seyircili maçların tekrar başlamasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Umarım belli bir yüzdeyle başlayıp hem de bu hastalıktan kurtuluruz ve tribünlerimiz tam anlamıyla dolar. Yine bir maç günü bayram havası şeklinde bir stadımız olur. Bunu da iyi futbol ve iyi sonuçlarla destekleriz. Biz takımıza inanıyoruz. Onlar da bize inansınlar. Umarım bu sene Göztepe için güzel bir sene olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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