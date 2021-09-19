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Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi 

İzmir derbisinde Altay'a 2-1 yenilen Göztepe çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Atakaş Hatayspor müsabakasına moralsiz hazırlanırken, eleştirilen yeni transferlerden sadece Dino Arslanagic 5 maçın hepsinde 90'ar dakika sahada kaldı.
Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi 

Stoperde görev yapan Belçikalı oyuncu güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle beğeni topladı. Ligin ilk haftasında 1-1 berabere biten Fraport Tav Antalyaspor maçında son dakika golüyle takımını yenilgiden kurtaran Arslanagic, Göztepe’nin şu ana kadar en isabetli transferi oldu. Bu sezon kadroya dahil edilen futbolculardan defans oyuncusu Kahraman 4 maçta 285 dakika forma giyerken, kanat oyuncusu Baku 5 karşılaşmada 172 dakika sahada kaldı. 

İzmir ekibinin kulüp tarihinde en fazla bonservis bedeli ödediği yabancı futbolculardan Sloven orta saha Tijanic, 5 müsabakada 168 dakika oynadı ve 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında 1 gol attı. Portekiz'in Gil Vicente takımından gelen Brezilyalı kanat Lourency ise 4 maçta 158 dakika görev aldı. Ankaragücü'nden kiralanan orta saha Atakan Çankaya ise 2 maçta sadece 3 dakika sahada kalabildi. Transfer sezonun son gününde sözleşme imzalanan Venezuelalı savunmacı Wilker Angel henüz siftah yapamadı. Angel'in tam olarak hazır hale gelmediği vurgulandı. Göztepeli taraftarlar ise transferlerin takıma katkı sağlayamadığını savunarak yönetimi eleştirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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