Göztepe'de Ege'ye güvenoyu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosundaki Yılmaz, Efe gibi gençleri yine farklı takımlara kiralık gönderen Göztepe'de Ege Özkayımoğlu performansıyla A takımda kalmayı garantiledi.

Geçen sezon TFF 2'nci Lig ekibi 1922 Konyaspor'a kiralık gönderilip 26 maçta 9 gol atan 20 yaşındaki forvet, kamp dönemindeki ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla sınıfı geçti. Altınordu'yla oynanan son hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Ege, skoru 2-0'a getiren son golü de attı.

İzmirli eski futbolcu Şakir Özkayımoğlu'nun oğlu olup 9 yaşından beri sarı-kırmızılıların altyapısında forma giyen Ege, yeni sezonda Ndiaye, Jahovic, Ideye gibi yabancıların arkasında görev bekleyecek. Lig haftasına giren Göztepe'de Altınordu mücadelesinde görev yapmayan yeni transferlerden Makana Baku'nun önemli bir sakatlığının olmadığı, teknik direktör Ünal Karaman tarafından riske edilmediği öğrenildi. Göz-Göz, ligde yeni sezonun ilk maçını 15 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacak.

