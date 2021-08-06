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Göztepe'de yeni transferlere tam not

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor'la oynadığı özel maçı 3-2 kazanan Göztepe'de yeni transferlerin performansı umut verdi.
Göztepe'de yeni transferlere tam not

Göztepe'nin Alman Holstein Kiel takımından transfer ettiği kanat oyuncusu Makana Baku son iki hazırlık karşılaşmasında attığı goller ve yaptığı asistle göz doldurdu. Daha önce 3-1 galip gelinen Nazilli Belediyespor müsabakasında 1 gol atıp, 1 de gol pası veren Alman oyuncu, Menemenspor karşısında da rakip ağları sarsarak tam not aldı.

Portekiz’in Gil Vicente takımından kadroya dahil edilen Brezilyalı kanat Lourency de Menemenspor maçında etkili bir oyun sergiledi. Deneyimli futbolcu pozitif futbolunu 1 golle süsledi. Göztepe'nin son transferi Atakan Çankaya, Menemenspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ankaragücü'nden alınan oyuncu ilk maçında hazır bir görüntü sergiledi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yine özel müsabakalarda görevlendirdiği Arslanagic, Tijanic ve Kahraman'dan da memnun kaldığı belirtildi.

TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Göztepe yaklaşık 1.5 yıl sonra yarın taraftarıyla buluşacak. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden diğer takımlar gibi maçlarını seyircisiz oynayan Göztepe, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Altınordu'yu konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak müsabakaya stadın yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacak. Taraftarlar bu maç için 3 bilet alma hakkına sahip olacaklar. Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek. Bilet satışları esnasında Passolig sistemi HES kodu sorgulaması yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: VIP 1'inci kategori 137 TL, VIP 2'nci kategori 109 TL, kapalı 3'üncü kategori 44 TL, 4'üncü kategori 38.5 TL, 5'inci kategori 33 TL ve 6'ncı kategori 17.5 TL. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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