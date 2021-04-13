Göztepeli futbolcu Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Christian Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.
Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Christian Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.
Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.
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