Göztepeli futbolcu Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Christian Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.

Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.