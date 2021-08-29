Çubuk’ta yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Burhan Şan, 1951'de ailesi tarafından satın alınan ve uzun yıllar kullanılan Schlüter marka traktöre gözü gibi bakıyor.

Burhan Şan, amcası, halası ve babasının birlikte aldığı traktörü, bugün evinin bahçesindeki garajda özenle saklanıyor.

Kullanmaya başladıktan sonra traktörün üzerinden hiç inmediğini, yaklaşık bin dönümlük araziyi ailesinin de yardımıyla ekip biçtiğini anlatan Şan, "Babam 1987'de yaşamını yitirdikten sonra traktörü birkaç yıl daha kullandık. Yeni traktör aldıktan sonra baba yadigarını çok fazla kullanmadım. Traktör her şeyiyle orijinal halini koruyor." dedi.

Traktörüyle mahallede zaman zaman gezdiğini belirten Şan, şöyle devam etti:

"Bunu ilk alanlar hep rahmetli oldu. Baba yadigarı olarak buna gözümüz gibi bakıyorum. 1951 model, iki silindirli ve dizel motora sahip. Hidrolikli traktörler çıkınca yeni almak zorunda kaldık. Bunun da her yıl bakımlarını yapıp, özellikle yaz günlerinde ara sıra kullanıyorum. Gerektiği yerde traktör eksik olunca da kullanabiliyoruz. Bu traktörün işlemiş olduğu arazide 7-8 traktör çalışıyor. Bizde hakkı çok bu traktörün."

Çiftçiliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Şan, "Aile büyüklerimiz çok büyük insan gücü harcayarak bu traktörün sayesinde çiftçiliği devam ettirmişler. Biz de ecdadımızdan gördüğümüz kadarıyla çiftçiliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlardan gördüğümüz gibi araç ve gereçlerimize de gözümüz gibi bakıyoruz." diye konuştu.

Babasının hatırasının traktörle yaşayacağını vurgulayan Şan, "Ben de traktörle oğlumu gezdiriyorum. Ben de bu traktörümü oğluma bırakacağım. O da benim bu hatırama benim gibi sahip çıkacak. Çünkü bu, insanın kalbini bağladığı bir traktör. Satmayı hiç düşünmedim. Benim için çok önemli bir hatıra. Buranın bir parçası gibi." ifadesini kullandı.



