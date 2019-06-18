'Gözü kaşımak yerine soğuk suyla yıkayın'

Yaz aylarında alerjinin gözlerde kaşınmaya neden olduğunu belirten Op. Dr. Ragıp Gürsel, “Kaşımak tekrar kaşınmaya neden olur. Soğuğa alerjisiniz yoksa soğuk suyla yıkamak sizi daha çok rahatlatır” uyarısında bulundu.

Yaz aylarında daha çok ortaya çıkan alerjilerin vücutta en çok etkilediği organlardan biri de kuşkusuz gözler. Yanma, batma, kaşıntı ve sulanmayla kendini belli ediyor. Gazetemize konuyla ilgili bilgi veren Dünyagöz Hastanesi göz doktoru Op. Dr. Ragıp Gürsel, “Yaz aylarında oluşabilecek alerjilere karşı gözlerimiz savunmasızdır. Alerjik sebeple gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklara tedbir almak gerekir” dedi. Op. Dr. Gürsel, kaşınan gözlerin kesinlikle kaşınmaması soğuğa alerjisi olmayanlar soğuk suyla gözlerini yıkayarak rahatlatılabileceğini söyledi.

ENFEKSİYON VARSA ÇAPAKLANMA OLUR

Enfeksiyon ile alerjinin çapak ile ayırt edilebileceğini ancak bazen de iç içe geçebileceği için mutlaka muayene olunması gerektiğini belirten Op. Dr. Gürsel, “Gözlerde enfeksiyon esnasında çapaklanma olur. Gözler birbirine yapışır. Alerjide çapaklanma yerine iplik gibi uzayan bir sekresyon (sıvı akıntı) olur. Kızarıklık, yanma, kaşında bunlar ikisinde de yaşanabilir. Ancak bu iki hastalığın birbiri ile üst üste bindiği durumlar da yaşanabilir. O yüzden bunu muayene ile anlayabiliriz.

KAŞINTI, ŞİŞLİK VE KIZARIKLIK ALERJİK DURUMLARDA DA YAŞANIR

Op. Dr. Gürsel, “Kaşıntı, şişlik ve kızarıklık bunlar alerjinin en yaygın belirtileridir. Ayrıca burun akıntısı, hapşırma, ışığa hassasiyet de alerjinin belirtileri arasındadır. Bir göz doktoruna muayene olmak gerekir. Alerjik durum hafifse alerjiye etken ortam değişirse şiddetinde azalma yaşanabilir. Yani etken maddeden uzak durulması gerekir. Ancak havaya şu an temas etmeme bir şansı olmadığı için alınacak önlemler şikâyetin hafiflemesinde yardımcı olur. Alerjide kaşınma yüksek olur fakat kesinlikle gözleri kaşımamak gerekir. Çünkü kaşımak kaşınmaya sebebiyet veren hissenim maddesinin salgılanmasına neden olur. Bu da şikâyetin daha da artmasına sebebiyet verir. Kişi güneş gözlüğü takarak ortamdan temasla uzaklaşabilir. Ya da soğuğa karşı bir alerjisi yoksa soğuk suyla yıkayarak şiddeti azaltabilir.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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