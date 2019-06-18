  • BIST 94.219
  • Altın 252,370
  • Dolar 5,8343
  • Euro 6,5347
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

'Gözü kaşımak yerine soğuk suyla yıkayın'

Yaz aylarında alerjinin gözlerde kaşınmaya neden olduğunu belirten Op. Dr. Ragıp Gürsel, “Kaşımak tekrar kaşınmaya neden olur. Soğuğa alerjisiniz yoksa soğuk suyla yıkamak sizi daha çok rahatlatır” uyarısında bulundu.  
'Gözü kaşımak yerine soğuk suyla yıkayın'

Yaz aylarında daha çok ortaya çıkan alerjilerin vücutta en çok etkilediği organlardan biri de kuşkusuz gözler. Yanma, batma, kaşıntı ve sulanmayla kendini belli ediyor. Gazetemize konuyla ilgili bilgi veren Dünyagöz Hastanesi göz doktoru Op. Dr. Ragıp Gürsel, “Yaz aylarında oluşabilecek alerjilere karşı gözlerimiz savunmasızdır. Alerjik sebeple gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklara tedbir almak gerekir” dedi. Op. Dr. Gürsel, kaşınan gözlerin kesinlikle kaşınmaması soğuğa alerjisi olmayanlar soğuk suyla gözlerini yıkayarak rahatlatılabileceğini söyledi. 

ENFEKSİYON VARSA ÇAPAKLANMA OLUR

Enfeksiyon ile alerjinin çapak ile ayırt edilebileceğini ancak bazen de iç içe geçebileceği için mutlaka muayene olunması gerektiğini belirten Op. Dr. Gürsel, “Gözlerde enfeksiyon esnasında çapaklanma olur. Gözler birbirine yapışır. Alerjide çapaklanma yerine iplik gibi uzayan bir sekresyon (sıvı akıntı) olur. Kızarıklık, yanma, kaşında bunlar ikisinde de yaşanabilir. Ancak bu iki hastalığın birbiri ile üst üste bindiği durumlar da yaşanabilir. O yüzden bunu muayene ile anlayabiliriz. 

KAŞINTI, ŞİŞLİK VE KIZARIKLIK ALERJİK DURUMLARDA DA YAŞANIR 

Op. Dr. Gürsel, “Kaşıntı, şişlik ve kızarıklık bunlar alerjinin en yaygın belirtileridir. Ayrıca burun akıntısı, hapşırma, ışığa hassasiyet de alerjinin belirtileri arasındadır. Bir göz doktoruna muayene olmak gerekir. Alerjik durum hafifse alerjiye etken ortam değişirse şiddetinde azalma yaşanabilir. Yani etken maddeden uzak durulması gerekir. Ancak havaya şu an temas etmeme bir şansı olmadığı için alınacak önlemler şikâyetin hafiflemesinde yardımcı olur. Alerjide kaşınma yüksek olur fakat kesinlikle gözleri kaşımamak gerekir. Çünkü kaşımak kaşınmaya sebebiyet veren hissenim maddesinin salgılanmasına neden olur. Bu da şikâyetin daha da artmasına sebebiyet verir. Kişi güneş gözlüğü takarak ortamdan temasla uzaklaşabilir. Ya da soğuğa karşı bir alerjisi yoksa soğuk suyla yıkayarak şiddeti azaltabilir.”

dunyagoz-hastanesi,-goz-doktoru,-ragip-gursel,-goz,-alerjik,-erkal-erdogan.jpg

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boş araziler unutulmadı18 Haziran 2019 Salı 00:10
  • Başkan Murat Köse kayıtsız kalmadı: Numara verdi adres istedi17 Haziran 2019 Pazartesi 00:25
  • En güzel miras: kültür17 Haziran 2019 Pazartesi 00:20
  • Babasız babalar günü!17 Haziran 2019 Pazartesi 00:15
  • Fetih coşkusu17 Haziran 2019 Pazartesi 00:10
  • Vadeye fark olmasın15 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
  • Direk gitsin asfalt gelsin15 Haziran 2019 Cumartesi 00:15
  • Huzurda gerideyiz15 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  • Cuma Günü, Cuma'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler14 Haziran 2019 Cuma 11:37
  • Karne uyarısı14 Haziran 2019 Cuma 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti