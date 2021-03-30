  • BIST 1.385
  • Altın 455,002
  • Dolar 8,3338
  • Euro 9,7837
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Grafen nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor” açıklamaları sonrası Grafen’in ne olduğu merak konusu oldu.
Grafen nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Grafen Seri Üretim Tesisi ile ilgili, "Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor." İfadeleri sonrası Grafen’in ne olduğu bilmeyenler için merak konusu oldu. Peki, Grafen nedir? Gelin birlikte bakalım.

grafen2.jpg

Grafen, karbon atomunun bal peteği örgülü yapılarından bir tanesine verilen isimdir.

Periyodik tablodaki en ilginç elementlerden biri Karbon atomudur. Karbonun grafit (kurşun kalem, katı yağlayıcılar vb.) ve elmas gibi gündelik hayattan çok iyi bilinen allotroplarının yanında nanotüp ve fulleren gibi yeni sentezlenen formları da mevcuttur. Özellikle karbon nanotüpler ve C60 (fulleren) molekülleri ilk sentezlendikleri yıllardan günümüze kadar katı hal fiziğini son derece aktif araştırma alanları arasına girmiştir. Bal peteği kristal yapısında, sp2 melezleşmesi yapan; grafitin, nanotübün ve C60'ın ana yapıtaşı olan grafen ise ancak 2004 yılında sentezlenebilmiştir.

İngilizce'de "Graphite" ve "ene" kelimelerinden türetilen "graphene" terimi Türkçe’de grafen olarak karşılık bulmuştur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?30 Mart 2021 Salı 09:00
  • Yenilebilen otlar çıkmaya başladı30 Mart 2021 Salı 05:05
  • Ahmet Er amcadan çağrı - 130 Mart 2021 Salı 04:04
  • Otokent’in temeli atıldı30 Mart 2021 Salı 03:01
  • Bir kez daha Rumlar ile PKK aynı çizgide30 Mart 2021 Salı 02:02
  • "Merhaba Bebek" 5 bin aileye ulaştı30 Mart 2021 Salı 01:03
  • İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?29 Mart 2021 Pazartesi 21:12
  • 2021 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?29 Mart 2021 Pazartesi 10:59
  • 2021 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi29 Mart 2021 Pazartesi 10:50
  • Karapürçek'e yeni hat müjdesi29 Mart 2021 Pazartesi 05:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti