Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor” açıklamaları sonrası Grafen’in ne olduğu merak konusu oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Grafen Seri Üretim Tesisi ile ilgili, "Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor." İfadeleri sonrası Grafen’in ne olduğu bilmeyenler için merak konusu oldu. Peki, Grafen nedir? Gelin birlikte bakalım.

Grafen, karbon atomunun bal peteği örgülü yapılarından bir tanesine verilen isimdir.

Periyodik tablodaki en ilginç elementlerden biri Karbon atomudur. Karbonun grafit (kurşun kalem, katı yağlayıcılar vb.) ve elmas gibi gündelik hayattan çok iyi bilinen allotroplarının yanında nanotüp ve fulleren gibi yeni sentezlenen formları da mevcuttur. Özellikle karbon nanotüpler ve C60 (fulleren) molekülleri ilk sentezlendikleri yıllardan günümüze kadar katı hal fiziğini son derece aktif araştırma alanları arasına girmiştir. Bal peteği kristal yapısında, sp2 melezleşmesi yapan; grafitin, nanotübün ve C60'ın ana yapıtaşı olan grafen ise ancak 2004 yılında sentezlenebilmiştir.

İngilizce'de "Graphite" ve "ene" kelimelerinden türetilen "graphene" terimi Türkçe’de grafen olarak karşılık bulmuştur.