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Gram altın 3 ayın en düşük seviyesinde

Altın, Fed’in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişelerle keskin bir düşüş yaşayarak 1.740 doların altına indi.
Gram altın 3 ayın en düşük seviyesinde

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesiyle birlikte ons altın fiyatı yüzde 7’den fazla düşüş kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed’in varlık alımı azaltımına daha erken ve kademeli bir şekilde başlaması gerektiğini söylerken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de istihdam verilerinin bir iki ay daha böyle kuvvetli gelmesinden sonra merkez bankasının varlık alımı azaltımına başlaması gerektiğini belirtti.

Fed’den yapılan açıklamalarda istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararını etkileyecek ana faktörlerden biri olacağı vurgulanmıştı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, tarım dışı istihdam verisi öncesinde yüzde 1,17 seviyesinde bulunurken veri sonrasında yüzde 1,31’e kadar yükseldi.

Doların en fazla işlem gördüğü para birimlerine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi de 1.142 seviyesinden 1.149 civarına fırladı.

Ons altın fiyatı

Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın, istihdam verisi sonrasında 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kesiyor. Bu da altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü.Nisan’dan bu yana ilk defa 1.740 doların altını gören ons altın, 1.736 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Temmuz ayını 500 TL civarında dalgalı bir seyir ile geçiren gram altın Ağustos başında dolar kurunda yaşanan düşüşle 490 TL civarına gerilemişti. Gram altın, 3 Ağustos’tan bu yana yükselen dolar/TL’den destek bulmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişin ağır basmasıyla 3 ayın en düşük seviyesine yakın bulunuyor.

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