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Gram altın 382 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.572 liradan satılıyor.
Gram altın 382 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 382 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 379,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 382 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.572 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.741 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle birlikte ABD'de yaşanan gösterilerin risk algısını yükselttiğini belirterek, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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