Gram altın 6 ayın zirvesine ulaştı

Haftaya 1842 dolar seviyesinden başlayan ons altın 1890 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 510 lirayı geçti.

Fed toplantı tutanaklarında önümüzdeki toplantılarda tahvil alımlarının azaltılma sürecinin planlanmaya başlanması gerektiğine değinildi. Bu durum da küresel piyasalarda tedirginlik yarattı.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları yükselişe geçti. Hafta başından bu yana yükseliş trendinde olan ons altın 1842 dolardan 1890 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 3’e yakın yükselen ons altına paralel olarak gram altın tarafında da yükseliş yaşandı. Gram altın geçtiğimiz gün 510 lira seviyesine yükselerek 6 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

KRİTİK DİRENÇ AŞILDI

Analistler tarafından 1875 dolar direnci ön plana çıkarılmıştı ve dün itibariyle bu seviye de aşılmış oldu. Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu belirtirken küresel piyasalarda dolar kurundaki gerilemenin de altın fiyatlarını tırmandırdığını açıklıyorlar.

FED TUTANAKLARI PİYASALARI RAHATSIZ ETTİ

Son Fed toplantısının tutanaklarının yön verdiği işlem gününde Avrupa 10 yıllıkları sakin seyrederken ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 puan yükselerek 1.69 seviyelerine ulaştı. Tutanaklarda bazı üyelerin önümüzdeki toplantılarda tahvil alımlarının azaltılma sürecinin planlanmaya başlanması gerektiğini açıklaması piyasaları rahatsız etti.

GRAM ALTIN 500 LİRAYI AŞTI

Döviz kurlarındaki volatilitenin de etkisiyle birlikte gram altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Gram altın hafta başından bu yana yüzde 3’ü aşkın değer kazandı.

200 GÜNLÜK ORTALAMA ÖNEMLİ

1890 dolar seviyelerine kadar yükselen değerli metal işlem gününü hafif kayıpla 1865 dolar seviyelerinden sonlandırırken 1860 ve 1845 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları konumunda bulunuyor.