Gram altın yükselmeye devam ediyor

Altın, Çinli Evergrande’nin borç krizinin finansal sistemin tamamına yayılabileceğine dair endişeler ve yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 492 TL’ye ulaştı.

Yatırımcılar, Fed’in çarşamba günü gerçekleştireceği Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklanırken varlık alımı azaltımıyla ilgili verilebilecek mesajları takip edecek. Projeksiyonlar ise faizlerin 2022 yılında artırılmaya başlanması için baskının arttığına işaret ediyor.

Fed’in varlık alımını azaltmaya başlaması ve görece daha şahin bir para politikası izlemesi uzun vadede altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Altın fiyatları, Fed'in 2023'e kadar iki faiz artırımı gördüğü ve daha para politikasında sıkılaşmanın başlayabileceğine işaret ettiği Haziran ayı toplantısı sonrasında yüzde 5'ten fazla değer kaybetmişti.

Evergrande, pazartesi vadesi gelen kupon ödemesini gerçekleştiremedikten sonra Çin tarihindeki en büyük borç yeniden yapılandırmasına bir adım daha yaklaştı. Evergrande’nin bir bonosu, işlemlerde ihraç fiyatının yüzde 30’una kadar gerileyerek güçlü iflas riskine işaret etti. Çin cuma günü finansal sisteme 14 milyar dolarlık kısa vadeli nakit sürse de Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesi piyasalarda hakim olmaya devam ediyor.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.800 doların üzerine tırmanan ons altın, küresel büyümenin kuvvetli bir şekilde devam edeceğine ve varlık alımlarının yakında azaltılabileceğine dair beklentilerle haftayı 1.753 dolar civarında kapatmıştı.

Bu haftaya da düşüşle başlayan ons altın, sonrasında küresel risk iştahındaki düşüş ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1.776 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki zıt hareketlerin birbirini dengelemesiyle Ağustos başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, yeni haftaya 486 TL seviyesinde başlamıştı. Gram altın, dolar/TL’deki yüksek seviyelerin yanında küresel altın fiyatlarının da yükselmesiyle çarşamba günü 492 TL civarında bulunuyor.