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Gram altında dolar etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında kısa vadede değişiklik yapmayacağı sinyali altına destek vermeye devam ediyor. Gram altın ise güne 500 liranın altında başladı. İşte detaylar...
Gram altında dolar etkisi

ABD Merkez Bankası'nın gerek varlık alımlarında, gerekse faiz oranlarında yakın zamanda bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde verdiği sinyaller altın fiyatlarına destek olmaya devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın bu sabah 1830 dolar/ons direncinin üzerini test etti. Spot altın fiyatı 1831 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından geriledi.

Analistler, ABD dolarındaki zayıflığın devam etmesi ve 1830-1832 dolar/ons seviyesinin aşılması halinde 1870 dolar seviyesine doğru bir hareket olabileceğine işaret ediyorlar.

GRAM ALTINDA DOLAR ETKİSİ 

Gram altının fiyatı ons altındaki yükselişe ayak uyduramıyor. Dolar kurundaki düşüş sebebiyle gram altının fiyatı 500 liranın altında tutunmaya devam ediyor.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi: "ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybı sonrası ons altın fiyatlarında yükseliş hareketinin yaşandığını izliyoruz. Bu durumda 1829 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması ile alımların devam etme olasılığı yükselecektir.

Böylelikle 1855 ve 1875 dirençlerini takip etmeye başlayacağız. Geri çekilmelerde ise 1810 desteği ilk izleyeceğimiz seviye konumunda. Şayet bu destek seviyesinin kırılması ile 1790 ve 1770 seviyelerinin potaya gireceğini şimdiden söyleyelim. Dirençler: 1855 – 1875 – 1900 Destekler: 1810 – 1790 - 1770"

Çeyrek Altın

797,38
815,58

Yarım Altın

1.589,77
1.631,16

Cumhuriyet Altını

3.305,00
3.355,00

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