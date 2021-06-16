  • BIST 1.443
  • Altın 509,703
  • Dolar 8,5190
  • Euro 10,3352
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Gram altında hareketlilik sürüyor

Altın, Fed toplantısı öncesinde 4 haftanın en düşüğüne yakın bir seviyede bulunurken yatırımcılar toplantıdan sonra varlık alım programı ile ilgili bir mesaj verilip verilmeyeceğine odaklandı
Gram altında hareketlilik sürüyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed toplantısı sonrasında yapılacak açıklamaya odaklanmasıyla 4 haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişi takip etti.

ABD Merkez Bankası Fed’in 2023 yılına kadar faizleri artırması beklenmezken varlık alım programıyla ilgili bir mesaj verip vermeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar çarşamba günü yapılacak toplantıda, geçtiğimiz 15 ayda hükümeti ve yatırımcıları devasa varlık alım programıyla destekleyen Fed’in bunu ne kadar devam ettireceğiyle ilgili bir ipucu arayacaklar.

“Son zamanlarda altında görülen zayıflık Fed’in para politikasını yakında sıkılaştırmaya başlayacağına dair endişelerle ilgili” diyen Commonwealth Bank of Australia Emtia Analisti Vivek Dhar, ABD dolarındaki en ufak güçlenmenin de değerli metal üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi açıklama öncesinde yatay bir seyirle yüzde 1,49 civarında seyrederken Bloomberg Dolar Spot Endeksi de 1.123 seviyesinde yatay bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Nisan ve Mayıs ayını art arda yükselişle kapatan ons altın Haziran ayında yüzde 2,4 aşağıda bulunuyor. Son iki ayı yükselişle kapatmasına rağmen sene başından bu yana hala negatif bölgede olan ons altın, perşembe günü 1.860 dolar civarında sakin bir seyir izliyor.

Gram altın fiyatı

Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL’nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 8,56’ya kadar tırmanmasıyla 512 TL civarında işlem görüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar yukarı yönlü başladı15 Haziran 2021 Salı 09:36
  • Küresel piyasalar NATO Zirvesi'nin ardından karışık seyrediyor15 Haziran 2021 Salı 09:19
  • Yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi14 Haziran 2021 Pazartesi 12:25
  • Yabancıya konut satışında bu yıl rekor bekleniyor14 Haziran 2021 Pazartesi 12:24
  • FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı14 Haziran 2021 Pazartesi 11:32
  • Rüzgar, yükselen kapasitesiyle yenilenebilir enerjide payını artırıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 11:32
  • e-Devlet'te kullanıcı sayısı 55 milyona ulaştı14 Haziran 2021 Pazartesi 11:31
  • Türkiye'de mayısta 59 bin 166 konut satıldı14 Haziran 2021 Pazartesi 10:49
  • Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu14 Haziran 2021 Pazartesi 10:49
  • Ödemeler dengesi verileri açıklandı14 Haziran 2021 Pazartesi 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti