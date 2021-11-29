  • BIST 1.791,48
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.643
  • Euro 14.2481
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 4 °C
»

Gram altında hareketlilik sürüyor

Altın fiyatları, cuma günü koronavirüsün yeni Omicron varyantının küresel piyasalarda yarattığı endişelerle 1.815 dolara kadar yükseldikten sonra DSÖ'nün açıklamaları ve risk iştahındaki toparlamayla geriledi.
Gram altında hareketlilik sürüyor

Altın fiyatları, koronavirüsün yeni Omicron varyantına dair endişelerin azalması ve küresel risk iştahının yükselmesiyle yeniden 1.800 doların altına geriledi. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 713 TL civarında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

Jinrui Futures yayımladığı bir araştırma notunda Omicron varyantının yol açtığı ölümler ve semptomlar sınırlı olduğu takdirde yayılmanın piyasaları çok fazla etkilemeyeceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed’in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftaya 1.850 dolar civarında başladıktan sonra hızlı bir şekilde 1.800 doların altına gerilemiş ve cuma gününe kadar bu seviyelerde yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı Omicron’un piyasalarda yarattığı endişelerle 1.815 dolara kadar tırmanan ons altın, bu haftaya 1.793 dolar civarında başladı.

Gram altın fiyatı

Geçen hafta dolar/TL’deki yükselişle 777 TL’ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın, haftanın ikinci yarısında kurdaki gerilemeyle beraber 720 TL’nin altına düşmüştü. Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PTT'nin 'elektrikli dağıtım araçları' Ankara'da hizmet vermeye başladı26 Kasım 2021 Cuma 15:33
  • Gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade, isim, görsel kullanılamayacak26 Kasım 2021 Cuma 15:16
  • Türkiye- Kanada ticari ilişkileri ivme kazanacak26 Kasım 2021 Cuma 13:52
  • Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporunu yayınladı26 Kasım 2021 Cuma 11:25
  • Borsa güne düşüşle başladı26 Kasım 2021 Cuma 10:42
  • VakıfBank’tan 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi26 Kasım 2021 Cuma 10:40
  • Ankara'da ekmeğe ve ulaşıma zam26 Kasım 2021 Cuma 10:32
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü26 Kasım 2021 Cuma 09:13
  • Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu25 Kasım 2021 Perşembe 15:18
  • Bahçeli'den döviz açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz25 Kasım 2021 Perşembe 15:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti