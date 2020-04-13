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Gram altında tarihi rekor

Gram altın 367 lirayı aşarak tarihi rekor seviyesinden işlem gördü.
Gram altında tarihi rekor

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle güvenli liman olarak tabir edilen altına yatırımcıların ilgisi artıyor. Küresel piyasalarda gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Gram altın güne 364.6 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 360.8 lira, en yüksek 367.7 lira seviyesi görüldü. Saat 09:51 itibariyle gram altın 367.2 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1690 dolar seviyesinde bulunuyor.

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