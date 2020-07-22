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Gram altından yeni rekor: 410 lirayı gördü

Gram altın fiyatları onstaki yükselişle birlikte yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Dün 405 lira seviyesinde seyreden gram altın bugün 410 lirayı gördü.
Gram altından yeni rekor: 410 lirayı gördü

Gram altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına talep her geçen gün artınca fiyatlar da yükselişe geçti. Altının onsu 1866 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş ise gram altının da fiyatını yukarı çekti.

Gram altın güne 404 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 403.6 lira, en yüksek ise 409.9 lira seviyesini gördü.

Ons altın ise gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1866 dolar seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın ise 674 lira seviyesinden alıcı buluyor.

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