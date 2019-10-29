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Gramla satılıyor

Coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının kilogramı 60 liraya satılıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle gramla satılan sarımsak, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Gramla satılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Sarımsak dendiğinde ise Türkiye'de ilk akla gelen coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine has sarımsak, Antalya Ticaret Borsası tarafınan bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) açılan stantta tanıtıldı. Stantta, sarımsaklar üst üste dizilerek hem tanıtım hem satış yapıldı.

KİLO FİYATI 60 LİRAYA ÇIKTI

Tescilli Taşköprü sarımsağının bu yıl kilogram fiyatı 60 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar her derde deva olarak gösterilen sarımsağı gramla alıyor. Üreticiler, fiyatın geçen yıla göre yüzde 100 artmasının sebebinin ise olumsuz hava koşulları olduğunu, fiyat artışının vatandaşı mutsuz ettiğini söyledi.

FİYATI NEDEN ARTTI?

Sarımsağıyla ünlü Kastamonu Taşköprü'de geçen aylarda sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekolte düştü. Arz talep dengesinin karşılanmaması nedeniyle az miktardaki sarımsağa yoğun talep olunca fiyatı arttı. Fuardaki stanttan sarımsak alanlar fiyatın yüksek olmasından yakındı. Sarımsağın bazı yerlerde 30-35 TL'den satıldığını belirten Bahar Öntaş, "60 TL çok yüksek. Bu nedenle gram gram alışveriş yaptık" dedi.

Melek Gümüş ise "Sarımsak yemeklere eşsiz bir lezzet verdiği gibi her derde deva. Özellikle kışın çok tüketilmeli. Ancak fiyat olarak gerçekten çok pahalı" dedi.

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