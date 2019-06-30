Grand slam heyecanı çim korta taşındı

Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon'da bu yıl, tekler şampiyonlarına 2 milyon 350 bin sterlin para ödülü verilecek.

İlk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde 133. kez organize edilecek.

2019 Wimbledon'da toplam 38 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortta 13 Temmuz'da yapılacak tek kadınlar ve 14 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2 milyon 350 bin sterlin para ödülü verilecek.-

Gözler Federer'de

Tek erkekler ana tablosunda gözler, 8 şampiyonlukla kendisine ait Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu geliştirmeye çalışacak 2 numaralı seribaşı Roger Federer'de olacak.

Wimbledon'da 95 galibiyeti bulunan 37 yaşındaki Federer, yarı finale yükselmesi halinde bir grand slam turnuvasında 100 maç kazanan ilk erkek tenisçi unvanını alacak.

Turnuvanın kendine özgü seribaşı sistemi nedeniyle dünya sıralamasında 2. olmasına rağmen 3 numaralı seribaşı olarak yarışacak Rafael Nadal da 2010'dan bu yana süren Wimbledon şampiyonluğu hasretine son vermek istiyor.

2008 ve 2010 şampiyonu Nadal'ın, kupa ile arasında oldukça zorlu rakipler var. 2. turda, kariyerindeki 6 karşılaşmada 3 kez yenildiği Nick Kyrgios ile eşleşmesi beklenen İspanyol tenisçinin, 4. turda 2017 finalisti Marin Cilic, çeyrek finalde ise 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. Her şey beklendiği gibi giderse tenisseverler, yarı finalde bir başka Federer-Nadal maçına daha tanıklık edecek.

Unvanını korumak için korta çıkacak dünya 1 numarası Novak Djokovic'in de bulunduğu ana tablonun diğer yarısında, geçen yıl final oynayan 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas göze çarpıyor.

Erkekler dünya sıralamasının 11. basamağındaki Juan Martin Del Potro ise diz kapağından ameliyat edildiği için turnuvaya katılamayacak.

Yeni 1 numara Barty "ölüm grubu"na düştü

Fransa Açık'ta (Roland Garros) kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Ashleigh Barty'yi, kadınlar dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvada çok zor bir rota bekliyor.

Çünkü 23 yaşındaki Barty, son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 7 şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Serena Williams, 2017 şampiyonu Garbine Muguruza, 2004 şampiyonu Maria Sharapova'nın yanı sıra çim kortun tehlikeli isimleri Belinda Bencic (13 numaralı seribaşı), Julia Görges (18) ve Donna Vekic (22) ile ana tablonun aynı çeyreğinde bulunuyor.

Ayrıca 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens, 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova ve 9 numaralı seribaşı Sloane Stephens da ana tablonun aynı yarısında yer alıyor.

Tenisseverleri, daha 3. turda gerçekleşmesi olası Kerber-Sharapova ve Barty-Muguruza maçları bekliyor. Kerber'in unvanını korumak için geçen yıl finalde yendiği Serena Williams'ı 4. turda, Barty'nin başı çektiği bölümdeki tenisçilerden birini de çeyrek finalde mağlup etmesi gerekecek.

Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen 37 yaşındaki Serena Williams, Wimbledon'da 8. kez zafere ulaşırsa 24 şampiyonlukla Margaret Court'a ait "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

Ana tablonun diğer yarısında ise Naomi Osaka (2 numaralı seribaşı), Karolina Pliskova (3), Simona Halep (7), Elina Svitolina (8), Aryna Sabalenka (10), Caroline Wozniacki (14), Roland Garros finalisti Marketa Vondrousova (16) ve Madison Keys (17) dikkati çekiyor.

Wimbledon'ı diğerlerinden ayıranlar

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi.

23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun ''koyu yeşil'' olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor. Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı.

Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, hızlı servisleri ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

İki hafta süren turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor. 2009'dan beri açılır-kapanır çatıya sahip merkez korttan sonra 2019'da da 1 numaralı kort, kapanabilir tavan sistemine kavuştu.

Wimbledon'ın rekorları

Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer'in 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova'nın 9 şampiyonlukla rekoru elinde tuttuğu Wimbledon Tenis Turnuvası'na ait bazı istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

*William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

Pete Sampras (ABD) - 7

Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 9

*Helen Wills Moody (ABD) - 8

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*William Renshaw (Büyük Britanya) - 6 kez

Björn Borg (İsveç) - 5

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 6

*Suzanne Lenglen (Fransa) - 5

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2009 - Roger Federer (İsviçre)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Roger Federer (İsviçre)

2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2009 - Serena Williams (ABD)

2010 - Serena Williams (ABD)

2011 - Petra Kvitova (Çekya)

2012 - Serena Williams (ABD)

2013 - Marion Bartoli (Fransa)

2014 - Petra Kvitova (Çekya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Serena Williams (ABD)

2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

2018 - Angelique Kerber (Almanya)

En genç kazanan

Erkekler: Boris Becker (Almanya) (1985) - 17 yaşında

Kadınlar: Lottie Dod (Büyük Britanya) (1887) - 15

En düşük sıradan kazanan

Erkekler: Goran Ivanisevic (Hırvatistan) (2001) - Dünya 125'incisiyken

Kadınlar: Venus Williams (ABD) (2007) - Dünya 31'incisiyken

Not: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.