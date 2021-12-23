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Grevdeki işçilerden CHP Bakırköy İlçe Başkanlığında 'bekleme eylemi'

Bakırköy Belediyesi önünde yaklaşık iki aydır grev yapan işçiler, görüşmelerinden sonuç alamadıkları gerekçesiyle CHP Bakırköy ilçe Başkanlığında ''bekleme eylemi'' gerçekleştirdi.
Grevdeki işçilerden CHP Bakırköy İlçe Başkanlığında 'bekleme eylemi'

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması için Bakırköy Belediye Binası önünde grev başlatan ve bugüne kadar belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde bir netice alamayan Belediye-İş Sendikasına üye işçiler, akşam saatlerinde CHP Bakırköy İlçe Başkanlığına gitti.

50 kişilik grupla parti binasına gelen Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Şube Başkanı Savaş Doğan, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç ve diğer yöneticilerle bir süre görüştü.

Görüşmeden olumlu bir sonuç alamayan işçiler, ilçe binasında ''bekleme eylemi'' başlattı.

İşçiler, parti binasının camından "Yalanlarınız artık karnımızı doyurmuyor, işçiyiz, haklıyız, kazanacağız" yazılı pankart sarkıttı.

İşçilerin, "Her şey güzel olacak diyordunuz'' sözleri üzerine partililer ve işçiler arasında gerginlik yaşandı.

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin 59. gününde olduklarını söyledi.

İşçi arkadaşlarının Bakırköy halkına hizmet ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hamile kadın arkadaşlarımız var. 30 yıl Bakırköy halkına hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Sorunumuzu Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'yla çözmek için özel çaba harcamamıza rağmen olmadı. Bülent Kerimoğlu ilk günkü sıfır zam dayatmasıyla aynı şekilde devam ediyor. Asgari ücretin konuşulduğu, yüzde 50 zam oranlarının konuşulduğu bir yerde Bakırköy Belediye Başkanı buraya uzun yıllar hizmet etmiş çalışanına yüzde 5, 7, 9 gibi oranlarla geçmişte uygulanmamış toplu iş sözleşmemizi uygulamak için ısrarlı bir tavır sergiliyor. Biz de yerel yönetimlerin siyasetle yönetildiğini biliyoruz. Burada siyasetçilerin sorumluluk almasını bekliyoruz.''

Eylem nedeniyle polis ekipleri, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı binasının önünde güvenlik önlemi aldı.

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan’la birlikte parti yetkilileriyle görüşen işçiler, binadaki bekleme eylemini sonlandırdı.

Sendika üyesi işçiler, astıkları pankartı kaldırarak, binadan ayrıldı.

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