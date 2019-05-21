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Gri kategoride aranan PKK'lı teslim oldu

Siirt’te, jandarma tarafından ailesiyle yapılan görüşme sonucu İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı 1 terörist teslim oldu.
Gri kategoride aranan PKK'lı teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği açıklanmayan PKK'lı 1 teröristin teslim olması için ailesiyle görüştü. Ailesinin, teröristle görüşmesi sonucu terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan teröristin Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca ailesiyle yapılan ikna çalışmaları neticesinde, teslim olması sağlanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'gri kategoride yer aldığı tespit edilmiş, adli soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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