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Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist etkisiz hale getirildi.
Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde sürüyor. Son dakika haberine göre sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve  terörden arananlar listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması şöyle:

"Mardin İl Jandama Komutanlığınca; 08 Mayıs 2021 tarihinde Mardin Nusaybin kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, JÖH ve komando birlikleri tarafından yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500.000 TL'ye kadar ödülle "Gri" kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edilmiştir.

09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamada, 2 jandarma personeli Astsubay Esma ÇEVİK ve Uzman Çavuş Kemal SAYAR şehit olmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristin, bu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edilmiştir.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilmektedir."

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