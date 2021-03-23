Gri Suların Geri Kazanılması projesi hayata geçirildi

Gri Suların Geri Kazanılması projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk” dedi.

Hayata geçirdikleri Gri Suların Geri kazandırılması projesi ile bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde duruyor. Türkiye’de bir kişi günde ortalama 200 lt su tüketiyor. Bu 200 lt suyun 40 lt si tuvaletlere, %10 u bahçeye harcanıyor. Projemiz sayesinde; küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılacak. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 lt su tasarrufu sağlayacağız. Gri suların geri dönüşümü ile su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50’ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor. Bu Türkiye’de ilk kez bir belediyenin hayata geçirdiği ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi’nde yağmur suları boşa akmayacak

Hayata geçirdikleri “Yağmur Sularını Geri Dönüştürme” projesi kapsamında; binaların çatılarında biriken yağmur sularını da depolarda biriktirmeye başladıklarını anlatan Başkan Ramazan Şimşek “İlk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz içerisinde bulunan 20 tonluk yağmur suyu depolama tankına, müdürlük binası ve depoların yağmur giderlerini bağladık ve yağmur suyunu depolamaya başladık” dedi. Depolanan yağmur suyu ile Gölbaşı’nda pek çok alanın sulanacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “14.000 m²’lik meyve bahçesi, 7.100 m²’lik fidanlık, 1.326 m²’lik müdürlük bahçesi, 150 m² Sevgi Çiçeği bahçesi, 200 m² lavanta bahçesi, 300 m² sebze bahçesi ile toplam 23.076 m²’lik alanın sulamasını yağmur suyu depolama tankında toplanan su ile yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı’nda yaygınlaştıracağız

Projeyi Gölbaşı’nın pek çok park ve bahçesinde uygulayacaklarının da müjdesini veren Başkan Ramazan Şimşek “Seğmenler Mahallesi ve Kızılcaşar Mahallesinde yapılması planlanan 3 adet parkta yağmur suyu depolama tankı kurmak bir sonraki hedefimiz. Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için toprak ıslahı yapmak, park içerisinde su istediği az kuraklığa dayanıklı bitkiler dikmek, su isteği fazla olan çim alanlar yerine yer örtücü bitkiler kullanmak, yağmur su depo tankının yetersiz geldiği zamanlarda suyun etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla otomatik sulama sistemi kurarak su tasarrufu sağlamak ise diğer hedeflerimiz” diyerek sözlerini noktaladı.