'Grip mi korona mı olduğu, antikor testiyle anlaşılır'

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Mert Musul, okulların açıldığı bu dönemde risk grubundaki çocuklara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uz. Dr. Musul, bir çocuğun grip ya da korona olduğunun, antikor testiyle belirlenebildiğini söyledi.

OFM Antalya Hastanesi Tıbbİ Biyokimya Uzmanı Dr. Mert Musul, koronavirüsün tespitinde kullanılan PCR ve antikor testleri hakkında bilgi aktardı. PCR ve antikor testlerinin birbirini tamamlayan testler olduğunu kaydeden Uz. Dr. Mert Musul, “PCR testleri daha çok aktif enfeksiyonu tanımlamada kullanılan testtir. Kişi belirti gösterdiği dönemde koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı kuşkusunu taşıyor ise, PCR testi yaptırmalı. PCR testinde ağız ve boğazdan sürüntü alınır. Antikor testi ise kan alımıyla gerçekleştirilir. PCR testleri; kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, genlerin klonlanması ve babalık testi gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Antikor testi ise hastalığın geçirilip geçirilmediği, hastalığa yakalanılmış ise vücudun bağışıklığının ne durumda olduğunun anlaşılmasına katkı sağlayan bir testtir. Hastalığa yakalanma şüphesini taşıyanların antikor testi yaptırmalarına gerek yok ancak hastalığı geçirmişseniz, vücudunuzun bağışıklık durumunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız mutlaka antikor testi yaptırmalısınız" diye konuştu.

'ANTİKOR TESTİ İLE HASTALIĞIN SEYRİ BELİRLENİYOR'

Antikor test sonuçlarının, PCR test sonuçlarından daha hızlı bir sürede alındığını söyleyen Uz. Dr. Mert Musul, kişinin daha önce kovid hastalığı geçirip geçirmediğinin antikor testi ile belirlenebildiğini aktardı. “Antikor testleri hastalığın tanısına yardımcı olmakla beraber, kişinin bu hastalığa karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığına dair bilgi verir. Bir kişi 'grip mi geçirdim yoksa kovid mi oldum' gibi sorularına cevap arıyorsa antikor testlerini kullanması gerekmektedir. Bilgisayarlı tomografide uygun görüntünün görünmemesi, PCR negatifliği durumunda, tanı konulamayan durumlarda, antikor testleri ile hastalığın tanısı kesinleştirilir" ifadelerini kullandı.

AİLELER DİKKAT; ÇOCUĞUNUZ GRİP Mİ YOKSA KOVİD Mİ?

Uzm. Dr. Mert Musul, kovid hastalığında kuluçka süresinin 14 gün olduğunu, ortalama 5-6 günde semptomların ortaya çıktığını hatırlattı. Bu süre içerisinde risk grubundaki çocuklara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Musul, “Kovid hastalığının çocuklarda çoğunlukla asemptomatik geçtiğini biliyoruz. Asemptomatik hastalar, virüsün taşıyıcısı olduklarından dolayı, Covid-19 hastalığının yayılmasında kritik rol oynarlar. Önümüz kış ve okulların açıldığı bir dönemdeyiz. Aileler çocuklarının grip ya da Covid-19 geçirip geçirmediğini antikor testleri ile öğrenebilir. Ailede yaşlı, yandaş hastalıkları olan bireyler varsa, kovid hastalığını daha ağır geçirme riski daha fazladır. Böylelikle aileler, antikor testiyle risk grubundaki bireyleri koruyabilir" diye konuştu.