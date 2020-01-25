GSM operatörlerinden Elazığ'a ücretsiz konuşma ve internet

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen ve Malatya başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de hissedilen depremin ardından bölgeye telefonla ulaşmada bazı sıkıntılar yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gereksiz meşguliyeti önlemek adına telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalardan ya da kısa mesaj yoluyla devam etmesi gerektiği konusunda uyardı.
Üç büyük GSM operatörü Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda Elazığ'daki müşterilerine ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandığını duyurdu.,
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