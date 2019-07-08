Ankara Tokatlılar Platformu, Başkent’teki tüm Tokatlı STK’ları kapsayan yeni bir yapılanma ile Tokat merkez ve tüm ilçeleri temsil etme kararı alarak güç birliğine gitti.

Ankara’da faaliyet yürüten Tokatlı STK’lar hemşerileri arasında birlik sağlamak, dayanışmayı artırmak ve Başkent’te Tokatlıları tek bir çatı altında temsil etmek amacıyla güç birliğine gitti. Merkezi Ankara’da bulunan Tokat Vakfı, Tokat Dernekler Federasyonu (TOKFED), Tokatlı Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TOSiAD) yönetim kurulları almış oldukları ortak karar ile Ankara Tokatlılar Platformu'nu kurdu. 2013 yılında oluşturulan platform, Ankara’daki tüm Tokatlı STK’ları kapsayan yeni bir yapılanma ile Tokat merkez ve tüm ilçeleri temsil etme kararı aldı.

YENİ PLATFORMUN AMACI…

Ankara Tokatlılar Platformu’nun yeni yapılanması, amacı hakkında platform yetkililerince şu ifadelere yer verildi: “Ankara’daki Tokatlı STK’lar arasında iş birliği ve güç birliği zemini oluşturmak, Tokatlılar arasında tanışma, danışma, dayanışma duygularını ve iletişimi güçlendirmek; Tokatlılar adına lobi oluşturmak, Tokatlılar yararına her türlü açıklamayı yapmak; Tokat ili ve ilçeleri adına sürdürülebilir ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, turizm vb. yönlerden çözüm önerileri üretmek. Tokat’ın her türlü kaynağını değerlendirmek üzere, projeler yapmak ve yürütmek. Tokat Tanıtım Günleri vb. etkinlikleri yürütmek. Tokatlılar arasında dayanışmayı sağlamak ve Tokatla ilgili istişareler yapmak üzere, Tokatlı üst düzey yetkilileri ziyaret etmek. Ankara’daki Tokatlı STK’larla ortaklaşa panel, sempozyum, fuar, piknik vb. etkinlikler düzenlemek. Ankara’daki Tokatlı STK’larla ortaklaşa yürütmek üzere yıllık planlar yapmak.”

YENİ YÜRETME KURULU

Ankara Tokatlılar Platformunun yeni yönetimi geçtiğimiz günlerde Kızılay’da Tokatlılar Platformunun Genel Merkez binasında yapılan toplantıda belirlendi. Platformun yürütme kurulu başkanlığına Prof. Dr. Ertuğrul Yaman yeniden seçildi. Ertuğrul Yaman Başkanlığındaki yeni yürütme kurulu şöyle: Abdulkadir Şahin (işadamı), Adem Karaca (Almus-Çevreli Der.), Ahmet Yıldız (Sulusaray), Alaattin Torun (Tokat Vakfı), Ali İpek (TOKBiR), Ali Kıyak (Zile Der.), Âmir Çiçek (Merkez Valisi), Ayhan Uz (işadamı), Cemal Kutlu (TOSİAD), Prof. Dr. Ertuğrul Yaman (Tokat Merkez), Faik Kafalı (TOSİAD), H. Mustafa İpek (TOKAT VAKFI-Pazar), Hakkı Kapusuz (BaşçiflikDer.), Halil Er (Sincan Tok.Der.), Halis Çalışgan (Artova), Kadir Koca (Erbaa Der.), Kamil Dündaroğlu (TOKFED, Org. Kemal Korkmaz (Reşadiye Der.), Mahmut Demiryürek (RTÜK), Mehmet Çağlar (Başçiflik Der.), Merdin Yılmaz Melikoğlu (Niksar), Mustafa Artuç (Turhal), Av.Oğuzhan Bozkurt (Niksar), Dr. Reşat Doğru (Ali Tepe Vakfı), Salih Melek (TOKAT VAKFI), Serkan Sarıkaya (Turhal Der.), Şehmus Keser (TOKDEF), Şevki Keskin (Avlunlular Der.), Prof.Dr.Yaşar Özgök (BAŞTEK), Zeki Topakkaya (Yeşilyurt).

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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