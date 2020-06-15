Güçlü: "Muhakkiklik uygulamasına son verilmeli"

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, çalışma huzurunu bozduğu gerekçesiyle "muhakkik"lik uygulamasına son verilmesi önerisinde bulundu.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan maarif müfettişlerinin sayısının artırılarak muhakkiklik uygulamasına son verilmesi önerisinde bulundu.

"MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN SAYISI AZ"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Güçlü şunları söyledi: "Şu an Milli Eğitim Bakanlığı’nda 450’ye yakın Bakanlık Maarif Müfettişi ve illerde de Milli Eğitim Müdürlüklerinde bin 600'e yakın Maarif Müfettişi şahsa bağlı kadro ile denetim biriminin inceleme, araştırma, rehberlik hizmetlerinin ağır ve yoğun iş yükünü omuzlamaktadır. Diğer bir ifade ile toplam 2 bin civarında Maarif Müfettişi bir milyonun üzerinde eğitim çalışanı, yüz bine yaklaşan okul ve kurumu ile 20 milyona yakın öğrenciye ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyet veren Milli Eğitim Bakanlığı’nda denetim hizmetini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu tablo bize gösteriyor ki, bu sayıdaki Maarif Müfettişi ile böyle büyük bir bakanlığa gereği gibi denetim hizmeti vermek mümkün değildir"

"ÇALIŞMA HUZURUNU BOZUYOR"

"Burada cevaplandırılması gereken soru ise şudur: 'Müfettişlerin yetişemediği sorunlar nasıl çözüme kavuşturuluyor?'. Tam burada devreye 'muhakkiklik' uygulaması girmektedir. Yani okullarımızda bir sorun oluştuğunda Valiler/Kaymakamlar tarafından muhakkik olarak görevlendirilen okul müdürleri/okul müdür yardımcıları sorunu soruşturarak bir karara varıyor ve onların teklifini göre idare eğitim çalışanlarına ceza veriliyor ya da suçsuz buluyor. O zamanda şu soruya cevap vermek gerekiyor: 'Alanında tecrübe sahibi uzman olan bir müfettişin sunduğu teklif ile işi okul idareciliği olan bir yöneticinin ne kadar hassas davranırsa davransın sunduğu teklifin adilaneliği aynı olabilir mi?'. Tabi ki her vicdan sahibi bu soruya hayır cevabını verecektir.

Zaten muhakkikin hazırladığı tekliflerin birçoğunun il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan inceleme komisyonları tarafından esas ve usul yönünden uygun bulunmadığı için düzeltilmek üzere muhakkiklere tekrar düzeltilmek üzere iade edildiği duyumları sık sık gündeme gelmektedir. Ayrıca konunun diğer bir boyutu ise başka bakanlıklarda muhakkiklik görevi verilenlerin ücret alırken Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlendirmelerde ücret verilmemesi ve muhakkiklik görevi dağıtılırken seçilen yöneticilerin objektif kriterlerle belirlenmemesidir.

Yani bazı yöneticilere hiç muhakkiklik görevi verilmezken bazı yöneticilerin ise çoğu zaman muhakkik tayin edilmesi gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bu da iş yükü zaten yoğun olan okul yöneticilerinin uzmanlıkları olmayan alanlarda görevlendirilerek maddi ve manevi olarak yıpranmasına sebebiyet vermektedir. Netice itibari ile çalışma huzurunu bozan bu 'muhakkiklik' uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Tüm ifade edilen hususlardan dolayı Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un pandemi sürecinden önce alımının yapılacağını ifade ettiği 2 bine yakın yeni Maarif Müfettişinin bir an önce objektif ölçütlerle seçilerek göreve başlatılması elzemdir."

Osman Akdoğan/İlksayfa

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