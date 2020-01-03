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“Güçlü Türk basını için çalışacağız”

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, resmi İlan fiyat tarifesinin yenilenmesi ve 2 Ocak 1961 yılında kurulan BİK’in kuruluşunun 59. yılı münasebetiyle bir açıklama yayınladı.
“Güçlü Türk basını için çalışacağız”

Rıdvan Duran açılmasında, “Bir süredir sektörün bizden beklentisini karşılayacak müjdeyi bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulan yeni resmî ilan fiyat tarifesi Cumhurbaşkanımızca onaylandı. Karar Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı nüshasında yayımlandı. Söz konusu tarife, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Böylece resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazeteler için KDV hariç 17 Türk Lirası, 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 47 Türk Lirası olarak belirlendi.
Bu kararın gazetelerin yayın hayatlarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığının farkındayız. Yeni yılda yeni tarifenin gazeteler için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“59 yılı geride bırakırken”

Güçlü bir Türk basını için çalışmalarının devam edeceğini belirten Duran, “Yazılı basının ülkemizdeki en önemli destekçisi olan Basın İlan Kurumu bundan tam 59 yıl önce kurulmuştu. Yarım asırdan fazla bir zamandır, basılı yayın organlarının, gazetecilerimizin ve basın örgütlerinin yanındayız. Bu desteği zamanın şartlarına uyum sağlayarak ve artırarak sürdüreceğiz.
59 yıldır olduğu gibi kamu kaynaklarını adil ve şeffaf bir şekilde kamu yararı için dağıtan kurum olmaya devam edeceğiz. Bizi tüm bu yıllar boyunca destekleyen devletimize, paydaşlarımıza, basın sektörüne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Hep birlikte daha güçlü bir Türk basını için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
 

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