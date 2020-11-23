Güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Av. Tevfik Öztürk, 81 ilde 820 ilçede teşkilatlandıklarını hatırlatarak, hedeflerinin ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye’yi inşa etmek olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi 2’nci yaşını kutluyor. Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Av. Tevfik Öztürk, 2 yıl önce Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin dizinin dibinde çekmiş oldukları besmele ile yola çıktıklarını hatırlatarak, kısa zamanda 81 ilde 820 ilçede teşkilatlandıklarını söyledi. Öztürk, hedeflerinin yeniden büyük Türkiye’yi inşa etmek olduğunu söyleyerek, “Ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye’yi hayata geçireceğiz” dedi.

HACI BAYRAM’DAN BESMELE İLE YOLA ÇIKTIK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Av. Tevfik Öztürk, “Bundan 2 yıl önce, 23 Kasım 2018 Cuma günü Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde ve 99 Kurucu Üyemizin imzalarıyla Yeniden Refah Partimizi kurduk. Partimizi kurduğumuz gün Ankara’da, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin dizinin dibinde çekmiş olduğumuz besmele ile yola revan olduk.”

SEYİRCİ KALAMAZDIK

“Yeniden Refah Partimiz’i kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın 1969’da başlattığı yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı. Bütün bu zorluklara rağmen, ülkemiz ve milletimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıya iken, beka sorunu yüksek sesle dile getiriliyorken, ekonomik sorunlar milletimizin adeta belini büküyorken elbette seyirci kalamazdık” dedi.

SABIR, AZİM, CİHAT VURGUSU

“Bütün bu zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlı olmanın, azmetmenin, cihat şuuruyla çalışmanın, Milletimizi, bütün mazlum Müslümanları ve bütün ezilmişleri maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında beşeri hiçbir gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık” diyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

“Milletimiz için ‘Paylaşımda Adalet’ ve ‘Yönetimde Adalet’i tesis edeceğimize dair Milli Görüş sözü vererek yola revan olduk. Tüm bu projeleri geliştirirken hedefimiz Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa etmektir. Milli ve manevi değerlere bağlı, eğitimli ve donanımlı gençliğimizle, anne ve baba olmanın değerini bilen, yeni nesilleri yetiştirecek en sağlam yapının aile olduğunun bilincinde olan Milletimiz’le, refahın ve kalkınmanın üretmekle mümkün olduğunu bilen sanayicimizle, çiftçimizle Yeniden Büyük Türkiye hedefine ulaşacağız, ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye’yi hayata geçireceğiz.”

81 İLDE 820 İLÇEDE

“İki yıl önce kurduğumuz partimizde ilçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi büyük katılımlarla, heyecanlı, coşkulu, ülkemize ve Milletimize hizmet etme şuuruyla bir araya gelen topluluklarla gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada 81 ilde, 820 ilçede teşkilatlarımızı kurduk. Bugün Hakkari’mizden Edirne’mize, Sinop’umuzdan Antalya’mıza ülkemizin her köşesini bağımsızlığın ve maneviyatın “Hilali”, bereketin “Başağı” ile kuşanmış tabelalarımız ve bayraklarımız sarmış durumdadır.”

BÜYÜK TÜRKİYE’NİN MİMARI OLACAK

Yeniden Refah Partisinin; Yeniden Büyük Türkiye’nin mimarı olacak kadroları, İslam Birliği’ni kuracak iradeyi ve Yeni Bir Dünya’yı inşa edecek lideri ve vizyonu bünyesinde barındırdığını dile getiren Öztürk, “Bu inanç, bu gayret, milletimizin teveccühü ve en önemlisi Rabbimizin yardımı ile bu hedeflere ulaşmak elbette mümkün olacaktır.”

“Yeniden Refah Partimizin 2’nci Kuruluş Yıldönümü’nde, bugüne kadar büyük fedakârlıklarla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm üyelerimize, partimize gösterdikleri büyük teveccüh dolayısıyla Aziz Milletimize, sonsuz teşekkürler ediyoruz.”

BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ

“İki yıldır büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz bu çalışmalarda, Türkiye’mizin ihtiyacı olan samimiyete, nezakete, yalnızca vatan ve millet için çalışma anlayışına, en kıymetli manevi mirasa, tertemiz bir geçmişe sahip olan Yeniden Refah Partimizin, milletimizden gördüğü büyük teveccühe şahitlik ediyor olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA