Gudelj geldi, Banega da Aslan'a yaklaştı

İspanyol ekibi Sevilla, orta saha takviyelerine ara vermeden devam etti.

La Liga takımı, Fernando ve Oliver Torres’in ardından Guanghzou Evergrande kulübünden Nemanja Gudelj’i de kadrosuna kattı.

Sevilla’nın art arda yaptığı orta saha takviyelerinin ardından Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı takıma gitmek istediğini dile getiren Ever Banega’ya izin vermesi bekleniyor.

Yönetim, bu doğrultuda Arjantinli yıldız için umudunu kesmeyip, İspanyol ekibinin kapısını bir kez daha çalacak.