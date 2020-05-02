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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti. Yalçın, yeni tip koronavirüs...
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti.

Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını gideren, maaş, gıda, ilaç gibi gereksinimlerini yerine getiren personele moral ziyareti gerçekleştirdi.

Buradakilerle sohbet eden Yalçın, Vefa Sosyal Destek Grubu'na ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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