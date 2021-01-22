Güdül Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Güdül ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, ekiplerin ilçede girmediği, tuzlamadığı sokak kalmayacağını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, ilk olarak anayolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Yalçın, “Şimdi de ekiplerimiz, ilçe merkezinde girilmedik sokak bırakmadan tuzlama çalışmasında bulunuyor. İlçe genelinde tüm taşra mahallelere de ulaşım rahatlıkla sağlanıyor. Kapalı yolumuz yok.” dedi.

Yalçın, ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Sorkun Mahallesi yolunun rakımı yüksek olan bölümlerinde tuzlama yaptıklarını da aktardı.